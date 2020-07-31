Соперник Александра Усика Дерек Чисора вскоре проведет несколько спаррингов с россиянином Александром Поветкиным

Кроме того, россиянин 22 августа оспорит с британцем Диллианом Уайтом звание официального претендента на титульный бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

О своих планах провести 10 дней в компании с Чисорой Поветкин рассказал в Instagram.

«Уважаемые друзья, болельщики, всем здоровья, добра! Тренируемся, готовимся к бою 22 августа. Смотрите, будет интересно!

Мы вылетаем 7 августа. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за это пандемии много чего не получилось. Мы приедем 7-го числа, и вроде он должен подъехать к нам на сбор, и мы вместе должны будем потренироваться. Дней десять у нас есть позаниматься», - сообщил Поветкин.

Кроме того, бой Александр Усик - Дерек Чисора состоится совсем скоро.

Об этом сообщил менеджер британца Дэвид Хэй.

«Смотрим в сторону октября, это реалистичный вариант. Посмотрим, как 22-го августа пройдет бой Уайт - Поветкин, а потом будем смотреть. Где-то 6 недель после этого боя - и нужно проводить поединок Чисора - Усик».

Он заявил, что поединок должен состояться в октябре.

«Так что где-то октябрь, если все будет нормально, если не случится второй волны коронавируса или еще чего-то. До официального объявления еще минимум несколько недель, много факторов», - сказал Хэй.

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«Бой планируют провести в Англии. Важно решение по пандемии. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет офигенный бой. Такие поединки вау как зажигают.

Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет проходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания», - рассказал Усик.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

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