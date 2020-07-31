Соперник Александра Усика Дерек Чисора вскоре проведет несколько спаррингов с россиянином Александром Поветкиным

Кроме того, россиянин 22 августа оспорит с британцем Диллианом Уайтом звание официального претендента на титульный бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

О своих планах провести 10 дней в компании с Чисорой Поветкин рассказал в Instagram.

«Уважаемые друзья, болельщики, всем здоровья, добра! Тренируемся, готовимся к бою 22 августа. Смотрите, будет интересно!
Мы вылетаем 7 августа. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за это пандемии много чего не получилось. Мы приедем 7-го числа, и вроде он должен подъехать к нам на сбор, и мы вместе должны будем потренироваться. Дней десять у нас есть позаниматься», - сообщил Поветкин.

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Всем добра✊🏻 «Уважаемые друзья, болельщики, всем здоровья, добра! Тренируемся, готовимся к бою 22 августа. Смотрите, будет интересно! Мы вылетаем 7 августа. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за это пандемии много чего не получилось. Мы приедем 7-го числа, и вроде он должен подъехать к нам на сбор, и мы вместе должны будем потренироваться. Дней десять у нас есть позаниматься».

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Кроме того, бой Александр Усик - Дерек Чисора состоится совсем скоро.

Об этом сообщил менеджер британца Дэвид Хэй. 

«Смотрим в сторону октября, это реалистичный вариант. Посмотрим, как 22-го августа пройдет бой Уайт - Поветкин, а потом будем смотреть. Где-то 6 недель после этого боя - и нужно проводить поединок Чисора - Усик».

Он заявил, что поединок должен состояться в октябре.

«Так что где-то октябрь, если все будет нормально, если не случится второй волны коронавируса или еще чего-то. До официального объявления еще минимум несколько недель, много факторов», - сказал Хэй.

усик, чисора

Также мы писали, что украинский боксер Александр Усик раскрыл детали поединка с британцем Дереком Чисорой

«Бой планируют провести в Англии. Важно решение по пандемии. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет офигенный бой. Такие поединки вау как зажигают.

усик

Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет проходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания», - рассказал Усик.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка. 

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