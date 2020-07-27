Бой Александр Усик - Дерек Чисора состоится совсем скоро

Об этом сообщил менеджер британца Дэвид Хэй.

«Смотрим в сторону октября, это реалистичный вариант. Посмотрим, как 22-го августа пройдет бой Уайт - Поветкин, а потом будем смотреть. Где-то 6 недель после этого боя - и нужно проводить поединок Чисора - Усик».

Он заявил, что поединок должен состояться в октябре.

«Так что где-то октябрь, если все будет нормально, если не случится второй волны коронавируса или еще чего-то. До официального объявления еще минимум несколько недель, много факторов», - сказал Хэй.

Ранее мы писали, что Александр Гвоздик рассказал, что думает о поединке Александра Усика против Дерека Чисоры.

Этот бой должен стать проверкой украинца в супертяжелом весе:

«Мне кажется, переходить в супертяжелый вес все сложнее и сложнее. Раньше супертяжи не были такими огромными. Сейчас с ними очень тяжело».

«Одно дело - бой с боксером уровня Чазза Уизерспуна, а совсем другое - Чисора. Интересно посмотреть на этот поединок. Дерек не так большой, но он дерется с сердцем и не сдается. Легко не будет.

Конечно, Усик обладает отличной техникой, но с высокими ребятами вроде Джошуа может быть тяжело», - заявил Гвоздик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.