Кто будет драться в рамках шоу

Большой профи-бокс возвращается в Киев 1 августа

Вечер бокса организован Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика.

В рамках шоу состоятся бои с участием Андрея Великовского, Александра Захожего, Олега Малиновского, Петра Иванова, Владислава Сиренко, Дмитрия Митрофанова, Виктора Выхриста.

Стал известен файткард шоу бокса в Киеве 1 августа.

Ранее мы писали, что еще известно о первом вечере бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра Усика.

На ринг выйдут перспективные тяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.

На ринг также выйдет чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы-2017 Виктор Выхрист.

Цены на билеты не дешевые – за билет поклонникам бокса придется отдать от 1500 до 2500 гривен.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.