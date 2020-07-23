Большой профи-бокс возвращается в Киев 1 августа
Вечер бокса организован Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика.
В рамках шоу состоятся бои с участием Андрея Великовского, Александра Захожего, Олега Малиновского, Петра Иванова, Владислава Сиренко, Дмитрия Митрофанова, Виктора Выхриста.
Стал известен файткард шоу бокса в Киеве 1 августа.
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Ранее мы писали, что еще известно о первом вечере бокса от промоутерской компании украинского супертяжа Александра Усика.
На ринг выйдут перспективные тяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.
На ринг также выйдет чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы-2017 Виктор Выхрист.
Цены на билеты не дешевые – за билет поклонникам бокса придется отдать от 1500 до 2500 гривен.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.