Кохана футболіста Неймара Наталія Барулич, який грає за ПСЖ, показала себе і розповіла про філософії

Красуня в цей раз позувала в білому платті, показуючи себе на тлі річки Темза з видом на легендарне колесо огляду в Лондоні. Наталія доповнила образ окулярами і сумочкою. Барулич зовсім не бентежило, що вона гуляє по столиці Великобританії без ліфчика. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не бери мене за дурепу. У цій грі у мене є правила", - підписала загадково фотографію Наталія.

Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви, можливо, потребуєте відпочинку. Очевидно, на Гаваї у відпустку", "Так гарно, ти прекрасна женщинаа і відмінний приклад", "Королева Наталія", "Солодка сливка".

Повідомлялося, що екстравагантна дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", продовжує розбурхувати мережу.

На фото Морозюк вбралася в чорний топ, суцільно вкритий паєтками, з-під якого так і випирають її силіконові принади. Акцент спокусниця зробила на пухких губах і хижому погляді.

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На кадрах Ірина біжить, а камеру поставила прямо перед собою, знімаючи себе по пояс. Морозюк була в штанах і майці, під якою не виявилося бюстгальтера, тому можна побачити випирає груди.

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