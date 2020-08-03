Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав за київське "Динамо", показала себе в сміливому образі і розповіла про поїздку

На фото красуня показала себе в рваних шортах і білому топі. Волосся Ірина вирішила залишити розпущеним, а сама позувала на фоні дерева. Доповнила образ зірка стильними годинником на руці, а друга виявилася на фото розмазаний чи можливо у фотоапарата був налаштований так фокус. Морозюк демонструвала фігуру, поки дивилася кудись убік від фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі пости залишу на Київ. А зараз просто фото , просто заключний вечір", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну адже красуня. хороша - вогонь; і Краси і гострий розум і гумор - мотиватор, так тримати", "Коля в мінусі?)", "Ну з чоловіком хоч разочок вийшов ?", "Насолоджуйтесь сонцем", "Залиш звичайно, однозначно фоток і постів на рік вперед", "Бездоганна Ірина".

Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка показала себе на відпочинку.

На фото красуня показала себе в короткій спідниці і купальнику. Образ Морозюк доповнила стильними окулярами, а сама сиділа на краю яхти. Дівчина закрила очі, а руками підняла волосся вгору, надаючи фото ще більшої пікантності.

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