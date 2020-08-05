Відома фітнес-модель Мішель Левін показала свою фігуру, порадувавши фанатів

На фото Мішель позувала в спортивному купальнику. Верхня частина була схожа на топ з замочком, а нижня - мініатюрні стрінги. Красуня знімала себе на камеру і рухалася тілом перед об'єктивом, показуючи своє ідеальне тіло. Зірка без збентеження всі демонструвала, рухаючись перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шановна мотивація. де, чорт візьми, ти поділася. Як ніби тренування не була достатньо важкою боротьбою. Тепер справжня боротьба - це мотивація. Я права? Тренування складніше, ніж коли-небудь, і домашні тренування, може бути, не дають вам особливого удару по п'ятій точці, як в тренажерному залі або в груповий тренуванні", написала красуня.

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Фанати подивилися відео майже мільйон разів і написали коментарі:

"найкрасивіше тіло в світі", "Ви все ще схожі на підлітка", "Вона так боїться завагітніти, тому що не хоче втрачати свою фігуру", "Ти виглядаєш приголомшливо, як завжди", "І я хочу з'їсти тістечко і каву", "Як ви взагалі, справжня?", "Неперевершена", "Cuerpo perfecto!".

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Dear Motivation: where the hell did you go? -As if working out wasn't a struggle hard enough... now the real struggle is the motivation. Am I right? Training is more complicated than ever, and home workouts maybe doesn't you give that specific kick in the butt as a gym or group workout does. Gahhh.... you might ask "so when is that motivation coming back to me?" Quite frankly, and I am sorry to break it to you, but if you sit and wait for it, it won't come to you. There is, in this very moment, only one way. And it's to seize it. You must find it. It won't just come as an email. Now, in this pandemic / lockdown / economy depression / your home feels like the last place you want to be / mask wearing episode, we must think very differently. Videos like this might have kicked you out of that couch and straight into the gym about 5 months ago. At least, that has always been my point. But now it might seem even further away to become the best version of yourself. And it's now the discipline must kick in. And with discipline, the motivation will follow. And when the motivation is back, thanks to your discipline, then you are unstoppable... -So go get it! And do it now. (To help you a bit on the way, I have made some changes to my home workout program on the app Fitplan. Download it for free from my website, link in my bio, and try it out for free the first 7 days)

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Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула розкішною підкачаною фігурою в купальнику.

Мішель повернулась боком, щоб у всій красі продемонструвати свої накачані ноги і сідниці. Варто відзначити, що виглядала спортсменка на всі 100%. Вона трохи розстебнула костюм, щоб акцентувати увагу на пишних грудей.

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