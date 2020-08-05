Відома фітнес-модель Мішель Левін показала свою фігуру, порадувавши фанатів

На фото Мішель позувала в спортивному купальнику. Верхня частина була схожа на топ з замочком, а нижня - мініатюрні стрінги. Красуня знімала себе на камеру і рухалася тілом перед об'єктивом, показуючи своє ідеальне тіло. Зірка без збентеження всі демонструвала, рухаючись перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шановна мотивація. де, чорт візьми, ти поділася. Як ніби тренування не була достатньо важкою боротьбою. Тепер справжня боротьба - це мотивація. Я права? Тренування складніше, ніж коли-небудь, і домашні тренування, може бути, не дають вам особливого удару по п'ятій точці, як в тренажерному залі або в груповий тренуванні", написала красуня.

Фанати подивилися відео майже мільйон разів і написали коментарі:

"найкрасивіше тіло в світі", "Ви все ще схожі на підлітка", "Вона так боїться завагітніти, тому що не хоче втрачати свою фігуру", "Ти виглядаєш приголомшливо, як завжди", "І я хочу з'їсти тістечко і каву", "Як ви взагалі, справжня?", "Неперевершена", "Cuerpo perfecto!".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула розкішною підкачаною фігурою в купальнику.

Мішель повернулась боком, щоб у всій красі продемонструвати свої накачані ноги і сідниці. Варто відзначити, що виглядала спортсменка на всі 100%. Вона трохи розстебнула костюм, щоб акцентувати увагу на пишних грудей.

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