Известная фитнес-модель Мишель Левин показала свою фигуру, порадовав фанатов

На фото Мишель позировала в спортивном купальнике. Верхняя часть была похожа на топ с замочком, а нижняя - миниатюрные стринги. Красотка снимала себя на камеру и двигалась телом перед объективом, показывая свое идеальное тело. Звезда без смущения все демонстрировала, двигаясь перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уважаемая мотивация. где, черт возьми, ты делась. Как будто тренировка не была достаточно тяжелой борьбой. Теперь настоящая борьба - это мотивация. Я права? Тренировки сложнее, чем когда-либо, и домашние тренировки, может быть, не дают вам особого удара по пятой точке, как в тренажерном зале или в групповой тренировке", написала красотка.

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Фанаты посмотрели видео почти миллион раз и написали комментарии:

"Самое красивое тело в мире", "Вы все еще похожи на подростка", "Она так боится забеременеть, потому что не хочет терять свою фигуру", "Ты выглядишь потрясающе, как всегда", "И я хочу съесть пирожное и кофе", "Как вы вообще, настоящая?", "Непревзойденная", "Cuerpo perfecto!".

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Dear Motivation: where the hell did you go? -As if working out wasn't a struggle hard enough... now the real struggle is the motivation. Am I right? Training is more complicated than ever, and home workouts maybe doesn't you give that specific kick in the butt as a gym or group workout does. Gahhh.... you might ask "so when is that motivation coming back to me?" Quite frankly, and I am sorry to break it to you, but if you sit and wait for it, it won't come to you. There is, in this very moment, only one way. And it's to seize it. You must find it. It won't just come as an email. Now, in this pandemic / lockdown / economy depression / your home feels like the last place you want to be / mask wearing episode, we must think very differently. Videos like this might have kicked you out of that couch and straight into the gym about 5 months ago. At least, that has always been my point. But now it might seem even further away to become the best version of yourself. And it's now the discipline must kick in. And with discipline, the motivation will follow. And when the motivation is back, thanks to your discipline, then you are unstoppable... -So go get it! And do it now. (To help you a bit on the way, I have made some changes to my home workout program on the app Fitplan. Download it for free from my website, link in my bio, and try it out for free the first 7 days)

A post shared by Michelle Lewin (@michelle_lewin) on

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Мишель Левин сверкнула роскошной подкаченной фигурой в купальнике.

Мишель повернулась боком, чтобы во всей красе продемонстрировать свои накачанные ноги и ягодицы. Стоит отметить, что выглядела спортсменка на все 100%. Она немного расстегнула костюм, чтобы акцентировать внимание на пышной груди.

Напомним, фитнес-модель Мишель Левин сверкнула сочными изгибами в пикантном купальнике

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