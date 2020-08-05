Известная фитнес-модель Мишель Левин показала свою фигуру, порадовав фанатов

На фото Мишель позировала в спортивном купальнике. Верхняя часть была похожа на топ с замочком, а нижняя - миниатюрные стринги. Красотка снимала себя на камеру и двигалась телом перед объективом, показывая свое идеальное тело. Звезда без смущения все демонстрировала, двигаясь перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уважаемая мотивация. где, черт возьми, ты делась. Как будто тренировка не была достаточно тяжелой борьбой. Теперь настоящая борьба - это мотивация. Я права? Тренировки сложнее, чем когда-либо, и домашние тренировки, может быть, не дают вам особого удара по пятой точке, как в тренажерном зале или в групповой тренировке", написала красотка.

Фанаты посмотрели видео почти миллион раз и написали комментарии:

"Самое красивое тело в мире", "Вы все еще похожи на подростка", "Она так боится забеременеть, потому что не хочет терять свою фигуру", "Ты выглядишь потрясающе, как всегда", "И я хочу съесть пирожное и кофе", "Как вы вообще, настоящая?", "Непревзойденная", "Cuerpo perfecto!".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Мишель Левин сверкнула роскошной подкаченной фигурой в купальнике.

Мишель повернулась боком, чтобы во всей красе продемонстрировать свои накачанные ноги и ягодицы. Стоит отметить, что выглядела спортсменка на все 100%. Она немного расстегнула костюм, чтобы акцентировать внимание на пышной груди.

Напомним, фитнес-модель Мишель Левин сверкнула сочными изгибами в пикантном купальнике

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