Известная фитнес модель Мишель Левин показала себя и рассказала об отношениях

На фото Мишель позирует в белом купальнике на веревочках, а образ дополнила очками. Рядом можно увидеть мускулистого мужчину, как можно понять, это возлюбленный Левин. Пара держалась за руки и демонстрировали не только идеальное тело, но и загар. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Теперь, кто бы мог подумать, что это будет так долго? Кто? Наши отношения? Ну и еще: в начале у нас не было шансов для нас. Но это другая история", - написала Мишель.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Слава богу за автомобили. Я вожу машину, когда мне нужно место, и я слушаю музыку, пою и танцую, пока не почувствую себя лучше. Я тоже бегаю, потому что ничто и никто не может вас так ограничить", "Это можем быть мы, если начнем тренировки", "Божество", "Осторожно, обжигает".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Мишель Левин сверкнула идеальным телом с самого утра.

Свежее фото звезда сети опубликовала у себя в Инстаграм. Видно было, что девушка только проснулась, так как ее лицо было сонным. Судя по всему, утро фитнес-модели начинается не с кофе, а с позирования и проверки своих форм.

Напомним, фитнес-модель Мишель Левин в мини шортах поделилась жаркими кадрами с тренировки

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