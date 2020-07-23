Популярная фитнес-модель Мишель Левин сверкнула роскошной подкачанной фигурой в купальнике

Свежее фото появилось у красотки в Инстаграм, пишет Politeka.net. Девушка красовалась в красном спортивном купальнике, который расстегивался на груди. Мишель повернулась боком, чтобы во всей красе продемонстрировать свои накачанные ноги и ягодицы. Стоит отметить, что выглядела спортсменка на все 100%. Она немного расстегнула костюм, чтобы акцентировать внимание на пышной груди.

Поклонники Левин не смогли оставить публичные комментарии к фото, так как оно было опубликовано в сторис.

Отметим, что Мишель Левин  очень активно занимается спортом и с удовольствием делится своими тренировками с подписчиками. Так, недавно звезда поделилась эффективными упражнениями для нижней части тела.

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Кроме этого, Мишель любит публиковать горячие кадры со своим мужем, который также является известным спортсменом. Вместе они выглядят очень круто, так как оба активно занимаются спортом.

На одном из последних снимков Мишель была одета в белый купальник, а ее муж – в красные шорты. Они стояли на фоне воды, напрягая свои мышцы. Муж нежно держал модель за руку и смотрел прямо в камеру. Образ Мишель дополняли веснушки, которыми она покрыла зону декольте.

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Now, WHO would have thought that this would last so long? What? Our relationship? Well, also that, in the beginning we certainly didn’t have the odds on our side. But that’s another story. Now, I’m taking about this darn pandemic. I know, I shouldn’t complain, and I am not complaining at all since we moved out from the 900sqft apartment a bit more than a year ago, so whenever I want to be alone I am fortunate to be able to go somewhere else in the house. That happens of course, it’s normal in a relation. What is NOT normal for us, as human beings, is to be locked in with your partner 24/7 in a small area. With no place you can go when you need a moment for yourself. And for many right now, this is a HUGE problem. I wanna hear your story. How do you handle it? Write!👇🏻 And for you that is in this frustrating situation, let it all out in the comment field. And HELP EACH OTHER! It’s a tricky situation. It’s an awkward reality. Unbearable for many. So write something here, to let out whatever you wanna say, get help and tips from others... 🙏🏻❤️ The word is yours👇🏻 . (With @Jimmy_Lewin, shot by @Lee_LHGFX )

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Напомним, что Мишель Левин в экстремальном мини показала свою главную гордость: «Вот это тело!».

А еще Politeka писала, что Мишель Левин поразила загаром в бикини на веревочках: "Осторожно, обжигает".

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