Популярная фитнес-модель Мишель Левин сверкнула роскошной подкачанной фигурой в купальнике

Свежее фото появилось у красотки в Инстаграм, пишет Politeka.net. Девушка красовалась в красном спортивном купальнике, который расстегивался на груди. Мишель повернулась боком, чтобы во всей красе продемонстрировать свои накачанные ноги и ягодицы. Стоит отметить, что выглядела спортсменка на все 100%. Она немного расстегнула костюм, чтобы акцентировать внимание на пышной груди.

Поклонники Левин не смогли оставить публичные комментарии к фото, так как оно было опубликовано в сторис.

Отметим, что Мишель Левин очень активно занимается спортом и с удовольствием делится своими тренировками с подписчиками. Так, недавно звезда поделилась эффективными упражнениями для нижней части тела.

Кроме этого, Мишель любит публиковать горячие кадры со своим мужем, который также является известным спортсменом. Вместе они выглядят очень круто, так как оба активно занимаются спортом.

На одном из последних снимков Мишель была одета в белый купальник, а ее муж – в красные шорты. Они стояли на фоне воды, напрягая свои мышцы. Муж нежно держал модель за руку и смотрел прямо в камеру. Образ Мишель дополняли веснушки, которыми она покрыла зону декольте.

Напомним, что Мишель Левин в экстремальном мини показала свою главную гордость: «Вот это тело!».

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