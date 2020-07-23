Популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула розкішною підкачаною фігурою в купальнику
Свіже фото з'явилося у красуні в Instagram, пише Politeka.net. Дівчина красувалася в червоному спортивному купальнику, який розстібався на грудях. Мішель повернулась боком, щоб у всій красі продемонструвати свої накачані ноги і сідниці. Варто відзначити, що виглядала спортсменка на всі 100%. Вона трохи розстебнула костюм, щоб акцентувати увагу на пишних грудях.
Шанувальники Левін не змогли залишити публічні коментарі до фото, так як воно було опубліковано в сторіс.
Зазначимо, що Мішель Левін дуже активно займається спортом і з задоволенням ділиться своїми тренуваннями з підписниками. Так, нещодавно зірка поділилася ефективними вправами для нижньої частини тіла.
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Крім цього, Мішель любить публікувати гарячі кадри зі своїм чоловіком, який також є відомим спортсменом. Разом вони виглядають дуже круто, так як обидва активно займаються спортом.
На одному з останніх знімків Мішель була одягнена в білий купальник, а її чоловік – у червоні шорти. Вони стояли на тлі води, напружуючи свої м'язи. Чоловік ніжно тримав модель за руку і дивився прямо в камеру. Образ Мішель доповнювали веснянки, якими вона покрила зону декольте.
Нагадаємо, що Мішель Левін в екстремальному міні показала свою головну гордість: «Ось це тіло!».
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