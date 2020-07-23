Популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула розкішною підкачаною фігурою в купальнику

Свіже фото з'явилося у красуні в Instagram, пише Politeka.net. Дівчина красувалася в червоному спортивному купальнику, який розстібався на грудях. Мішель повернулась боком, щоб у всій красі продемонструвати свої накачані ноги і сідниці. Варто відзначити, що виглядала спортсменка на всі 100%. Вона трохи розстебнула костюм, щоб акцентувати увагу на пишних грудях.

Шанувальники Левін не змогли залишити публічні коментарі до фото, так як воно було опубліковано в сторіс.

Зазначимо, що Мішель Левін дуже активно займається спортом і з задоволенням ділиться своїми тренуваннями з підписниками. Так, нещодавно зірка поділилася ефективними вправами для нижньої частини тіла.

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Крім цього, Мішель любить публікувати гарячі кадри зі своїм чоловіком, який також є відомим спортсменом. Разом вони виглядають дуже круто, так як обидва активно займаються спортом.

На одному з останніх знімків Мішель була одягнена в білий купальник, а її чоловік – у червоні шорти. Вони стояли на тлі води, напружуючи свої м'язи. Чоловік ніжно тримав модель за руку і дивився прямо в камеру. Образ Мішель доповнювали веснянки, якими вона покрила зону декольте.

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Now, WHO would have thought that this would last so long? What? Our relationship? Well, also that, in the beginning we certainly didn’t have the odds on our side. But that’s another story. Now, I’m taking about this darn pandemic. I know, I shouldn’t complain, and I am not complaining at all since we moved out from the 900sqft apartment a bit more than a year ago, so whenever I want to be alone I am fortunate to be able to go somewhere else in the house. That happens of course, it’s normal in a relation. What is NOT normal for us, as human beings, is to be locked in with your partner 24/7 in a small area. With no place you can go when you need a moment for yourself. And for many right now, this is a HUGE problem. I wanna hear your story. How do you handle it? Write!👇🏻 And for you that is in this frustrating situation, let it all out in the comment field. And HELP EACH OTHER! It’s a tricky situation. It’s an awkward reality. Unbearable for many. So write something here, to let out whatever you wanna say, get help and tips from others... 🙏🏻❤️ The word is yours👇🏻 . (With @Jimmy_Lewin, shot by @Lee_LHGFX )

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Нагадаємо, що Мішель Левін в екстремальному міні показала свою головну гордість: «Ось це тіло!».

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