Відома фітнес модель Мішель Левін показала себе і розповіла про стосунки

На фото Мішель позує в білому купальнику на мотузочках, а образ доповнила очками. Поруч можна побачити м'язистого чоловіка, як можна зрозуміти, це улюблений Левін. Пара трималася за руки і демонстрували не тільки ідеальне тіло, але і засмагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тепер, хто б міг подумати, що це буде так довго? Хто? Наші стосунки? Ну і ще: на початку у нас не було шансів для нас. Але це інша історія", - написала Мішель.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Слава богу за автомобілі. Я воджу машину, коли мені потрібно місце, і я слухаю музику, співаю і танцюю, поки не відчую себе краще. Я теж бігаю, тому що ніщо і ніхто не може вас так обмежити", "Це ми можемо бути, якщо почнемо тренування", "Божество", "Обережно, обпікає".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула ідеальним тілом з самого ранку.

Свіже фото зірка мережі опублікувала у себе на Instagram. Видно було, що дівчина тільки прокинулася, так як її обличчя було сонним. Судячи з усього, ранок фітнес-моделі починається не з кави, а з позування і перевірки своїх форм.

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