Популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула ідеальним тілом з самого ранку

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото зірка мережі опублікувала у себе в Instagram. Видно було, що дівчина тільки прокинулася, так як її обличчя було сонним. Судячи з усього, ранок фітнес-моделі починається не з кави, а з позування і перевірки своїх форм. Левін стояла в спортивному топі, який обтягнув її пишні груди, і білих трусиках, які дівчина грайливо спустила зі стегон.

«Я просто хочу, щоб я могла сказати, що це моє недільне похмільне обличчя через веселу нічну вечірку з друзями в якомусь клубі... але це не так. Це всього лише моє ранкове обличчя… Я ненавиджу похмілля, але зараз я сумую по всьому, що ми називаємо «нормальним», - зізналася спортсменка.

За день пост красуні оцінили понад 185 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Я люблю тебе! Ви чисте натхнення у всіх відносинах», «Як красиво. Ти надихаєш мене щодня», «Мамочка, яке тіло», «Я захоплююся вами, і мені подобається ваша простота», «Привіт Мішель, красуня!», «Гарна як завжди», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Левін поділилася фото, на якому чудово видно форму спортсменки, її накачані ноги. Як відомо, дівчина приділяє багато часу тренуванню ніг, ефект від яких очевидний, варто лише поглянути на зірку.

Нагадаємо, що Мішель Левін похвалилася ідеальною фігурою в сміливих позах: "Крутіша, ніж у Кім".

Як повідомляла Politeka, Мішель Левін в міні-шортах поділилася жаркими кадрами з тренування: ідеальний ракурс.

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