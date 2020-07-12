Це може повторити кожна

Популярна фітнес-модель Мішель Левін поділилася вправами дл тренування нижньої частини тіла

Як передає Politeka.net, ефективні вправи красуня опублікувала у себе в сторіс в Instagram. Дівчина почала своє тренування з розминки, зробивши пробіжку на біговій доріжці.

Після вона почала качати ноги, роблячи станову тягу. Модель радить робити вправи в 4 підходи по 15 разів.

Наступним вправою стали нахили зі штангою. Красуня повторювала вправа вже по 20 разів.

Далі вона вдалася до допомоги тренажерів і качала ноги, приділяючи увагу локальним м'язам. В кінці Мішель зробила ягодичный місток з великою вагою. Варто відзначити, що це вправу під силу досвідченим і професійним спортсменкам.

Додамо, що навіть під час тренування Левін виглядала чудово. Вона одягла короткі шорти і топ, підкресливши свої апетитні гідності. Зону декольте дівчина прикрасила веснянками.

Як відомо, Мішель Левін родом з Венесуели. У підлітковому віці вона була досить тонкої і лише зайнявшись спортом змогла самостійно зліпити свою фігуру. До речі, на початку своєї кар'єри красуня навіть знімалася для Венесуельського Плейбоя.

Зараз фітнес-модель живе і працює в США. Вона дуже популярна в мережі, адже завдяки її уроків дівчата досягають висот в спортзалі.

Нагадаємо, що Мішель Левін похвалилася ідеальною фігурою в сміливих позах: "Крутіший, ніж у Кім".

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