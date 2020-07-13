Популярная фитнес-модель Мишель Левин сверкнула идеальным телом с самого утра

Как сообщает Politeka.net, свежее фото звезда сети опубликовала у себя в Инстаграм. Видно было, что девушка только проснулась, так как ее лицо было сонным. Судя по всему, утро фитнес-модели начинается не с кофе, а с позирования и проверки своих форм. Левин стояла в спортивном топе, который обтянул ее пышную грудь, и белых трусиках, которые девушка игриво спустила с бедер.

«Я просто хочу, чтобы я могла сказать, что это мое воскресное похмельное лицо из-за веселой ночной вечеринки с друзьями в каком-то клубе... но это не так. Это всего лишь мое утреннее лицо… Я ненавижу похмелье, но сейчас я скучаю по всему, что мы называем «нормальным», - призналась спортсменка.

За день пост красотки оценили более 185 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Я люблю тебя! Вы чистое вдохновение во всех отношениях», «Как красиво. Ты вдохновляешь меня ежедневно», «Мамочки, какое тело», «Я восхищаюсь вами, и мне нравится ваша простота», «Привет Мишель, красавица!», «Красивая как всегда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Левин поделилась фото, на котором прекрасно видно форму спортсменки, ее накачанные ноги. Как известно, девушка уделяет много времени тренировкам ног, эффект от которых очевиден, стоит лишь взглянуть на звезду.

Напомним, что Мишель Левин похвасталась идеальной фигурой в смелых позах: "Круче, чем у Ким".

Как сообщала Politeka, Мишель Левин в мини шортах поделилась жаркими кадрами с тренировки: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что Мишель Левин пошалила в постели в шикарном белье: "Такая сладкая".