Відомий супертяж Ентоні Джошуа розповів як випадково зустрівся з Тайсоном Ф'юрі
Як передає Politeka.net, обидва боксера перебували на відпочинку в Іспанії і поговорили під час зустрічі. У своїй розмові боксери згадали українця Олександра Усика.
«У нас є кілька спільних друзів і я знав, що він буде в Марбельї. При зустрічі він попросив мене не програти Пулєву, на що я розсміявся».
Далі Ф'юрі був серйозним:
"Ти зобов'язаний битися з Усиком?"Я відповів наступне:" Коли ми з тобою проведемо бій в наступному році, нам не потрібно буде турбуватися про нього. Усик нам не завадить".
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Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик скоро вийде в ринг з британцем Дереком Чісорою
Чісора спробував налякати українця в Instagram.
У черговому відео Дерек згадав свої слова з переможного бою і адресував їх Олександру, завершивши погрозами:
"Я готовий лізти зі шкіри геть, йти в пекло і повертатися назад. І якщо я зловлю Усика, то він пропав. Я шукаю і знищую", - сказав Дерек Чісора.
Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.
На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.
Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.
Усик тепер на другому місці.
Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора опинився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.
Нагадавши, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
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