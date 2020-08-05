Відомий супертяж Ентоні Джошуа розповів як випадково зустрівся з Тайсоном Ф'юрі

Як передає Politeka.net, обидва боксера перебували на відпочинку в Іспанії і поговорили під час зустрічі. У своїй розмові боксери згадали українця Олександра Усика.

«У нас є кілька спільних друзів і я знав, що він буде в Марбельї. При зустрічі він попросив мене не програти Пулєву, на що я розсміявся».

Далі Ф'юрі був серйозним:

"Ти зобов'язаний битися з Усиком?"Я відповів наступне:" Коли ми з тобою проведемо бій в наступному році, нам не потрібно буде турбуватися про нього. Усик нам не завадить".

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Чісора спробував налякати українця в Instagram.

У черговому відео Дерек згадав свої слова з переможного бою і адресував їх Олександру, завершивши погрозами:

"Я готовий лізти зі шкіри геть, йти в пекло і повертатися назад. І якщо я зловлю Усика, то він пропав. Я шукаю і знищую", - сказав Дерек Чісора.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик піднявся в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

На першій сходинці розташувався американець Тревор Брайан.

Чинним чемпіоном WBA в суперважкій вазі є Ентоні Джошуа.

Усик тепер на другому місці.

Важливо відзначити, що майбутній суперник Усика Дерек Чісора опинився на дев'ятій сходинці рейтингу WBA.

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