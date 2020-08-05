Известный супертяж Энтони Джошуа рассказал как случайно встретился с Тайсоном Фьюри

Как передает Politeka.net, оба боксера находились на отдыхе в Испании и поговорили во время встречи. В своем разговоре боксеры упомянули украинца Александра Усика.

«У нас есть несколько общих друзей и я знал, что он будет в Марбелье. При встрече он попросил меня не проиграть Пулеву, на что я рассмеялся».

Дальше Фьюри был серьезным:

«Ты обязан драться с Усиком?» Я ответил следующее: «Когда мы с тобой проведем бой в следующем году, нам не нужно будет беспокоиться о нем. Усик нам не помешает».

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик скоро выйдет в ринг с британцем Дереком Чисорой

Чисора попытался припугнуть украинца в Instagram.

В очередном видео Дерек вспомнил свои слова с победного боя и адресовал их Александру, завершив угрозами:

«Я готов лезть из кожи вон, идти в ад и возвращаться обратно. И если я поймаю Усика, то он пропал. Я ищу и уничтожаю», - сказал Дерек Чисора.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа.

Усик теперь на втором месте.

Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.