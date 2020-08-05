Известный супертяж Энтони Джошуа рассказал как случайно встретился с Тайсоном Фьюри
Как передает Politeka.net, оба боксера находились на отдыхе в Испании и поговорили во время встречи. В своем разговоре боксеры упомянули украинца Александра Усика.
«У нас есть несколько общих друзей и я знал, что он будет в Марбелье. При встрече он попросил меня не проиграть Пулеву, на что я рассмеялся».
Дальше Фьюри был серьезным:
«Ты обязан драться с Усиком?» Я ответил следующее: «Когда мы с тобой проведем бой в следующем году, нам не нужно будет беспокоиться о нем. Усик нам не помешает».
Результаты ЗНО-2020 стали настоящим ударом, крик души украинцев: "Сами виноваты!"
Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."
Асмус не сдержалась и проговорилась о скорой свадьбе Харламова: "Нефиг было..."
Мокрая Тина Кароль ошеломила соблазнительными формами без белья: "Сладкая вишенка"
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик скоро выйдет в ринг с британцем Дереком Чисорой
Чисора попытался припугнуть украинца в Instagram.
В очередном видео Дерек вспомнил свои слова с победного боя и адресовал их Александру, завершив угрозами:
«Я готов лезть из кожи вон, идти в ад и возвращаться обратно. И если я поймаю Усика, то он пропал. Я ищу и уничтожаю», - сказал Дерек Чисора.
Напомним, что украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.
На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.
Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа.
Усик теперь на втором месте.
Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.