В какой-то момент ты осознаёшь, что достойна лучшей жизни, лучшего тела, лучшей самооценки. Но 100% твои старые привычки и окружение всеми силами будут тянуть тебя обратно. ⠀ Ты будешь буксовать, ненавидеть себя за слабость. Окружение попытается поставить тебя на место: «куда ты прешься? посмотри на себя!» - это всё нормально. ⠀ Но параллельно всем этим шумам напоминай себе, что нужно продолжать фигачить! ⠀ Ответь⬇️ ⠀ -Что любишь больше: себя или пожрать? -А что выбираешь каждый день? Себя или свою слабость/искушение? ⠀ Вот и получается, что в голове мы все выбираем себя. Это просто! А на практике: фастфуд, полежать на диване, мудаков и еще море всего, что никак не связано с понятием любви к себе. ⠀ На новый уровень ПЕРЕЙТИ можно только на практике! НИ ОДИН ТРЕНИНГ НЕ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ДЕЛАЛА РАНЬШЕ! ⠀ Начни с самого простого и с самого сложного одновременно, со своего тела, со своей внешности, приведи себя в порядок! Пойми, ты будешь сталкиваться с унижением/обесцениванием со стороны пространства, пока ты сама к себе так относишься (зависть, сравнение, конкуренция, ревность - признак низкий самооценки), забивание на себя болта -ПРИЧИНА низкой самооценки !!! ⠀ Задумайся сколько внимания ты уделяешь своей душе, своему телу, своей культуре питания, своей личной жизни, своим желаниям, и не удивляйся когда увидишь - что первый человек который тебя обесценил - это ты сама, а пространство лишь повторяет. Задумайся как ты питаешься, как одеваешься, с кем общаешься, и наконец, выбрось все из головы и пойди покачай жопу 😌 и не забудь похвалить себя )