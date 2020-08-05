Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про мотивацію

На фото красуня стояла в бікіні на мотузочках, а верхня частина купальника була білою і напівпрозорою. Волосся Усманова залишила розпущеним, дивлячись в об'єктив камери. В руках тренер тримала кросівки, поки позувала на тлі басейну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У якийсь момент ти усвідомлюєш, що гідна кращого життя, кращого тіла, кращої самооцінки. Але 100% твої старі звички і оточення всіма силами будуть тягнути тебе назад.

Ти будеш буксувати, ненавидіти себе за слабкість. Оточення спробує поставити тебе на місце: "куди ти прешся? подивися на себе!"- це все нормально", - написала Усманова.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарів:

"Катя, як завжди потрібні слова в потрібний час" ," все вірно! Все що відбувається з тобою і навколо тебе - це твоя заслуга!", "Я люблю себе і пожерти", " блін... знову мені свідомість перевернули.. краще і не скажеш!!!", "Мотивуєш","Еталон праці і результату".

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику.

"Хотіла поумничать, але як то це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а мислишки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.

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