Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про мотивацію

На фото красуня стояла в бікіні на мотузочках, а верхня частина купальника була білою і напівпрозорою. Волосся Усманова залишила розпущеним, дивлячись в об'єктив камери. В руках тренер тримала кросівки, поки позувала на тлі басейну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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В какой-то момент ты осознаёшь, что достойна лучшей жизни, лучшего тела, лучшей самооценки. Но 100% твои старые привычки и окружение всеми силами будут тянуть тебя обратно. ⠀ Ты будешь буксовать, ненавидеть себя за слабость. Окружение попытается поставить тебя на место: «куда ты прешься? посмотри на себя!» - это всё нормально. ⠀ Но параллельно всем этим шумам напоминай себе, что нужно продолжать фигачить! ⠀ Ответь⬇️ ⠀ -Что любишь больше: себя или пожрать? -А что выбираешь каждый день? Себя или свою слабость/искушение? ⠀ Вот и получается, что в голове мы все выбираем себя. Это просто! А на практике: фастфуд, полежать на диване, мудаков и еще море всего, что никак не связано с понятием любви к себе. ⠀ На новый уровень ПЕРЕЙТИ можно только на практике! НИ ОДИН ТРЕНИНГ НЕ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ДЕЛАЛА РАНЬШЕ! ⠀ Начни с самого простого и с самого сложного одновременно, со своего тела, со своей внешности, приведи себя в порядок! Пойми, ты будешь сталкиваться с унижением/обесцениванием со стороны пространства, пока ты сама к себе так относишься (зависть, сравнение, конкуренция, ревность - признак низкий самооценки), забивание на себя болта -ПРИЧИНА низкой самооценки !!! ⠀ Задумайся сколько внимания ты уделяешь своей душе, своему телу, своей культуре питания, своей личной жизни, своим желаниям, и не удивляйся когда увидишь - что первый человек который тебя обесценил - это ты сама, а пространство лишь повторяет. Задумайся как ты питаешься, как одеваешься, с кем общаешься, и наконец, выбрось все из головы и пойди покачай жопу 😌 и не забудь похвалить себя )

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"У якийсь момент ти усвідомлюєш, що гідна кращого життя, кращого тіла, кращої самооцінки. Але 100% твої старі звички і оточення всіма силами будуть тягнути тебе назад.

Ти будеш буксувати, ненавидіти себе за слабкість. Оточення спробує поставити тебе на місце: "куди ти прешся? подивися на себе!"- це все нормально", - написала Усманова.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарів: 

"Катя, як завжди потрібні слова в потрібний час" ," все вірно! Все що відбувається з тобою і навколо тебе - це твоя заслуга!", "Я люблю себе і пожерти", " блін... знову мені свідомість перевернули.. краще і не скажеш!!!", "Мотивуєш","Еталон праці і результату".

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова вразила розкішними формами під час відпочинку на морі в крихітному купальнику.

"Хотіла поумничать, але як то це смішно під таким відео)) нехай буде для краси)) а мислишки ви в сторіз і так чуєте», — йдеться в повідомленні.

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