Відома фітнес-модель Лексі Кай продовжила радувати фанатів сміливими ракурсами на автомийці

На фото красуня з'явилася в чорному бікіні, яке практично не прикрило ідеальні форми. Лексі посміхалася, показуючи п'яту точку крупним планом. На іншому фото Кай вже з мокрим волоссям стоїть у спорткара. Наступний знімок вже максимально Гарячий-модель лежить на підлозі у воді, а поруч стоїть машина, завдяки чому знімки вийшли дуже спокусливими і жаркими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти така люта", "відмінна посмішка, гарного дня", "gorgeous", "Вау, чудово, так прекрасно", "це так круто", "це дуже прекрасно", "вони навіть протерли землю перед тим, як ти туди лягла", "Ви знаєте, що можете заразитися цим милом", "ти точно красива", "мені дуже подобаються фото з фарбою", "цій п'ятій точці потрібна власна серія Netflix", "Perfection!".

Ми писали, що відома фітнес-модель Лексі Кай похвалилася жарким чином, захопивши фанатів.

На фото красуня показала себе в купальнику на мотузочках чорного кольору. Лексі була на кадрі мокрою і трималася за спойлер спортивного автомобіля. Зірка стала боком, показуючи свої чудові вигини і підтягнуту п'яту точку.

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