Известная фитнес-модель Лекси Кай выставила свои самые лучшие места в одном бикини 

Модель обожает откровенные фотосессии, где показывает свою фигуру, доведенную до совершенства, пишет Politeka.net. Так, красотка на одном из последних фото появилась в микро-бикини розового цвета. 

Маленькие треугольники ткани едва прикрывали пышную грудь знаменитости. Купальник растянулся по груди и даже слегка приподнялся. Прозрачные бретельки добавили пикантности образу и издалека может показаться, что лямок и вовсе нет. 

Плавки также держались на "невидимых" бретельках

Модель позировала в машине, соблазнительно выгнувшись. Лекси откинулась на спинку кресла, приподняв руки вверх. Тонкая талия, плоский животик, и пышные бедра - красотка выглядит невероятно. 

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Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Потерянный след времени 🏎", - подписала фото знаменитость.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что звезда, как всегда, привлекательная, а ее тело выглядит будто картинка из журналов. 

"Сладкая крошка",  - написал один из поклонников. 

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Lost track of time 🏎

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Напомним, Лекси Кай позировала в платье-невидимке с открытой передней частью и топе. Девушка соблазнительно выгнулась, демонстрируя все достоинства своего тела. В частности, можно увидеть как идеальную пятую точку, так и упругую грудь. 

Отметим, модель решила оставить волосы распущенными, а сама улыбалась на камеру.

Напомним также, что  Лекси Кай  предстала в комбинезоне серого цвета. Модель стояла посреди поля и держала в руках цветочек, демонстрируя свою фигуру и пышные формы. Волосы Кай собрала в хвост, а сама отвернулась от камеры. 

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"