Известная фитнес-модель Лекси Кай продолжила радовать фанатов смелыми ракурсами на автомойке

На фото красотка показалась в черном бикини, которое практически не прикрыло идеальные формы. Лекси улыбалась, показывая пятую точку крупным планом. На другом фото Кай уже с мокрыми волосами стоит у спорткара. Следующий снимок уже максимально горячий - модель лежит на полу в воде, а рядом стоит машина, благодаря чему снимки получились очень соблазнительными и жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты такая свирепая", "Отличная улыбка, хорошего дня", "gorgeous", "Вау, великолепно, так прекрасно", "Это так круто", "Это очень прекрасно", "Они даже протерли землю перед тем, как ты туда легла", "Вы знаете, что можете заразиться этим мылом", "Ты точно красивая", "Мне очень нравятся фото с краской", "Этой пятой точке нужна собственная серия Netflix", "Perfection!".

Мы писали, что известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась жарким образом, восхитив фанатов.

На фото красотка показала себя в купальнике на веревочках черного цвета. Лекси была на кадре мокрой и держалась за спойлер спортивного автомобиля. Звезда стала боком, показывая свои восхитительные изгибы и подтянутую пятую точку.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай сразила четвертым размером в атласном мини-платье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай в микро-бикини приняла жаркую позу в авто

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай похвасталась достоинствами фигуры в "невидимом" платье



