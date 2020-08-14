Американський боксер Теофімо Лопес назвав неправдою те, що Василь Ломаченко відмовився від частини свого гонорару на його користь, щоб поєдинок відбувся

"Пишуть якусь нісенітницю, типу Ломаченко відмовився від частини свого гонорару, щоб бій зі мною відбувся, І віддав мені близько 800 тисяч від своєї винагороди.

Це неправда, і мені неприємно те, що люди пишуть таке, і це виглядає так, ніби він заліз у свою кишеню. Та перестаньте ... я б цього не допустив. Я б не хотів погодитися на подібне", - заявив Лопес в інтерв'ю ESPN.

Крім того ми писали, що український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) погодився урізати свій гонорар на користь Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), щоб їх бій відбувся.

Відомо, що Ломаченко за бій з Лопесом замість 3,5 мільйона доларів отримає 2,7. Гонорар американця після рішення Василя складе 2 мільйони доларів в американській валюті.

"Ломаченко добровільно скорочує свій гонорар, щоб завершити переговори", - заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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