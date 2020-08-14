Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) встретится в объединительном бою с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО)
Издание The Athletic сообщило, сколько получат боксеры за поединок.
По информации СМИ, гонорар украинца, который изначально должен был быть 3,5 миллиона долларов составит 3,25 миллиона.
Гонорар Лопеса, напротив, выросла - вместо предложенных изначально 1,25 миллиона, он получит 1,5.
К слову, бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро
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Поединок могли отменить из-за финансовых разногласий американца с организаторами. Но недавно Лопес заявил, что бой с украинским боксером все же состоится.
Ожидается, что поединок пройдет 17 октября без зрителей на арене MGM Grand.
Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) согласился урезать свой гонорар в пользу Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), чтобы их бой состоялся
Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы завершить переговоры", - заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".