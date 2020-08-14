Американский боксер Теофимо Лопес назвал неправдой то, что Василий Ломаченко отказался от части своего гонорара в его пользу, чтобы поединок состоялся

"Пишут какую-то чушь, типа Ломаченко отказался от части своего гонорара, чтобы бой со мной состоялся, и отдал мне около 800 тысяч от своего вознаграждения.

Это неправда, и мне неприятно то, что люди пишут такое, и это выглядит так, будто он залез в свой карман. Да перестаньте… Я бы этого не допустил. Я бы не хотел согласиться на подобное", - заявил Лопес в интервью ESPN.

Кроме того мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) согласился урезать свой гонорар в пользу Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), чтобы их бой состоялся.

Известно, что Ломаченко за бой с Лопесом вместо 3,5 миллиона долларов получит 2,7. Гонорар американца после решения Василия составит 2 миллиона долларов в американской валюте.

"Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы завершить переговоры", - заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Как сообщала Politeka, названы фантастические гонорары боксеров за бой Ломаченко-Лопес.

Также Politeka писала, что Ломаченко "оплатил" бой с Лопесом: названа окончательная дата дорогостоящего поединка

Напомним, ранее тренер Лопеса сделал громкое заявление относительно боя: "Он принял предложение по деньгам и..."