Бой Ломаченко-Лопес состоится совсем скоро

Поединок могли отменить из-за финансовых разногласий американца с организаторами. Но недавно Лопес заявил, что бой с украинским боксером все же состоится.

Ожидается, что поединок пройдет 17 октября без зрителей на арене MGM Grand.

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) согласился урезать свой гонорар в пользу Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), чтобы их бой состоялся

Известно, что Ломаченко за бой с Лопесом вместо 3,5 миллиона долларов получит 2,7. Гонорар американца после решения Василия составит 2 миллиона долларов.

"Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы завершить переговоры", - заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".