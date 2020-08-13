Поединок Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса состоится в октябре этого года

Тренер и отец Лопеса подтвердил, что контракт будет подписан.

«Можно заявить, что мы довольны. Лопес получит признание всего мира, когда победит Ломаченко. Я говорил сыну, чтобы он принял первое предложение по деньгам и вышел в ринг ради наследия.

Но он сказал, что сможет договориться о большей сумме. И пообещал, что не проиграет Ломаченко. Бой состоится в октябре, у нас есть время на подготовку», - считает тренер боксера.

Ранее мы писали, что бой Ломаченко-Лопес состоится 17 октября.

Поединок могли отменить из-за финансовых разногласий американца с организаторами. Но недавно Лопес заявил, что бой с украинским боксером все же состоится.

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) согласился урезать свой гонорар в пользу Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), чтобы их бой состоялся.

Известно, что Ломаченко за бой с Лопесом вместо 3,5 миллиона долларов получит 2,7. Гонорар американца после решения Василия составит 2 миллиона долларов.

"Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы завершить переговоры", - заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".