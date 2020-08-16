Дворазова українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід блиснула розкішною фігурою в міні

Як передає Politeka.net, свіже фото з відпочинку красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина сиділа на тлі морського пейзажу. На ній було надіто ніжне біле міні-плаття в мереживах. Білодід сиділа на м'якому дивані синього кольору, задерши ніжку і засвітивши свої округлі стегна. Фотографія вийшла дуже яскравою, а вигляд ззаду вражав і заворожував.

Шанувальники не змогли залишити коментарі під фото, так як в сторіс такої функції немає.

Нагадаємо, що Дарина Білодід з дитинства пішла по батьківських стопах. Її батьки стали її тренерами. Зараз дівчині 19 років, вона вже багато чого досягла в спорті.

Раніше ми писали, що Дарина Білодід поділилася фото з незвичайного заходу, на якому українські дзюдоїстки грали у футбол. Дарина була одягнена в короткий спортивний топ і обтягуючі лосини. Красуня виглядала на 100%. З усіх дзюдоїсток Білодід була найкрасивішою і самою мініатюрною. Судячи з усього, спортсменки вирішили на час змінити рід діяльності.

Крім цього, Білодід поділилася фото, на якому блиснула своєю спортивною фігурою. Вона засвітила пружний прес і підкачані руки. Додамо, що фігура спортсменки невластива для фігур дзюдоїсток.

Нагадаємо, що Дарина Білодід в бікіні викликала фурор жаркими кадрами на гідроциклі: «Кайф».

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