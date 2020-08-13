До чого ж хороша

Українська спортсменка Дар'я Білодід здивувала шанувальників яскравою фотосесією на морі

Як передає Politeka.net, серія фотографій з'явилася у дзюдоїстки в Instagram. Красуня була одягнена в розкішне біле плаття, яке сильно задралося від вітру і бурхливих хвиль. Дівчина сиділа на гойдалках, які були зроблені прямо над морськими хвилями. Білодід виглядала як богиня краси, яка вийшла з морських хвиль. Особливо красивим виявилося фото на заході сонця. Дівчина тримала в руках спідницю від вже мокрої сукні і позувала на камеру.

За 20 хвилин пост Білодід зібрав понад 4,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Краса", "Тільки я злякався що це весільна сукня? На перший погляд так здавалося) трохи міні інфаркт не отримав. Дарина, не лякай так», «неймовірно», «як же це красиво», «дуже красива дівчинка», «Афродіта», «нереальна краса», «Прекрасна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дарина Білодід похвалилася бездоганною фігуркою на відпочинку. Дівчина позувала в купальнику верхи на гідроциклі. Шанувальники прийшли в захват від свіжих фото зірки спорту.

"Дарина ви просто красуня", "лялечка", "будь обережніше, будь ласка", "найчарівніша","яке хороше місце проведення часу! Супер", "це просто кайф", - пишуть вони.

Нагадаємо, що спокуслива дзюдоїстка Дар'я Білодід в коротких шортах вразила довжиною ніг:"Просто диво".

А ще Politeka писала, що Дарина Білодід захопила в екстра-міні, Лобода не стрималася:"краще за всіх".

Також Politeka повідомляла, що Дарина Білодід в короткому топі влаштувала шоу на футбольному полі: «це бомба».