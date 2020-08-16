Двукратная украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид сверкнула роскошной фигурой в мини

Как передает Politeka.net, свежее фото с отдыха красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сидела на фоне морского пейзажа. На ней было надето нежное белое мини-платье в кружевах. Билодид сидела на мягком диване синего цвета, задрав ножку и засветив свои округлые бедра. Фотография получилась очень яркой, а вид сзади впечатлял и завораживал.

Поклонники не смогли оставить комментарии под фото, так как в сторис такой функции нет.

Напомним, что Дарья Билодид с детства пошла по отцовским стопам. Ее родители стали ее тренерами. Сейчас девушке 19 лет, она уже многого достигла в спорте.

Ранее мы писали, что Дарья Билодид поделилась фото с необычного мероприятия, на котором украинские дзюдоистки играли в футбол. Дарья была одета в короткий спортивный топ и обтягивающие лосины. Красотка выглядела на 100%. Из всех дзюдоисток Билодид была самой красивой и миниатюрной. Судя по всему, спортсменки решили на время сменить род деятельности.

Кроме этого, Билодид поделилась фото, на котором сверкнула своей спортивной фигурой. Она засветила упругий пресс и подкачанные руки. Добавим, что фигура спортсменки несвойственна для фигур дзюдоисток.

Напомним, что Дарья Билодид в бикини произвела фурор жаркими кадрами на гидроцикле: «Кайф».

Как сообщала Politeka, Дарья Билодид соблазнила видом в бушующем море, купальник не нужен: «Афродита».

Также Politeka писала, что Дарья Билодид восхитила в экстра-мини, Лобода не сдержалась: "Лучше всех".