Американський фітнес-модель Лексі Кай показала підтягнуте тіло в одній білизні

Кожен день Лексі багато часу приділяє собі, догляду за тілом, харчування і тренувань. Останні вона показує на відео в соціальній мережі Instagram, розповідаючи про кращі вправи для фігури.

Цього разу Лексі підкорила видом в білизні, але при цьому також розповіла про жіноче тіло:

"Жіночі тіла прекрасні у всіх формах і розмірах. Високі, короткі, худі, підтягнуті, м'які, пишні, спортивні та / або товсті - всі вони володіють якостями, які можна цінувати. Незалежно від вашого розміру, не дозволяйте нікому говорити вам, що ви некрасива.

Боротися з гіпотиреозом може бути складно, і я все ще вчуся керувати ним і боротися з ним. Одне можу сказати: мені подобається бути товстою, тому що мені не потрібно відчувати, що я завжди повинна дотримуватися дуже суворої дієти. Я вважаю, що баланс-це ключ до всього в житті. Навчитися любити себе таким, яким ви є, - це найвища нагорода. 🥇 » ,- розповідає Лексі.

Ось як відповідають шанувальники:

"Вау фантастична дівчинка💋 👍», «дивно! 😍», «Згоден 💯%. Слава богу за різноманітність», «Ось це так», » ідеальна фігура😍», « ❤ ️ ❤ ️ люблю тебе теж», «Амінь і ідеальні вигини😍», «Слухай, я навіть в тексті заїкався, дивлячись😂 😍», «сексуальний наряд, гарне обличчя і красива попка, шкода, що я не був там, ось, а ти красива", "ти гориш, любов" "не збираюся балуватися, зовнішність може бути такою правдою і немає".

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "як лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотною фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, підкачані форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішими.

Сама вона не соромиться показати всю себе на камеру, тому в її профілі присутні і далеко не скромні кадри. На даний момент Лексі живе і працює в Америці. Також варто відзначити, про особисте життя Кай мало що відомо, фанати ворожать, чи складається Кай у відносинах, але по Інстаграму видно, що вона – любителька яскравого відпочинку, вечірок і стильних фотосесій. Часто дівчина світиться в оточенні таких же яскравих подруг-колег, за що її вже не раз називали "новою Кардашьян". Завдяки своїй любові до танців, вечірок і модних брендів дівчина привертає все більше уваги.

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