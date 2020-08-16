Американская фитнес-модель Лекси Кай показала подтянутое тело в одном белье

Каждый день Лекси много времени уделяет себе, уходу за телом, питанию и тренировкам. Последние она показывает на видео в социальной сети Инстаграм, рассказывая о лучших упражнениях для фигуры.

В этот раз Лекси покорила видом в белье, но при этом также рассказала о женском теле:

«Женские тела прекрасны во всех формах и размерах. Высокие, короткие, худые, подтянутые, мягкие, пышные, спортивные и / или толстые - все они обладают качествами, которые можно ценить. Независимо от вашего размера, не позволяйте никому говорить вам, что вы некрасива.

Бороться с гипотиреозом может быть сложно, и я все еще учусь управлять им и бороться с ним. Одно могу сказать: мне нравится быть толстой, потому что мне не нужно чувствовать, что я всегда должена соблюдать очень строгую диету. Я считаю, что баланс - это ключ ко всему в жизни. Научиться любить себя таким, какой вы есть, - это высшая награда. 🥇», - рассказывает Лекси.

Вот как отвечают поклонники:

«Вау фантастическая девочка 💋👍», «Удивительно! 😍», «Согласен 💯%. Слава богу за разнообразие», «Вот это да», «Идеальная фигура 😍» ,»❤️❤️ люблю тебя тоже», «Аминь и идеальные изгибы 😍», «Слушай, я даже в тексте заикался, глядя 😂😍», «сексуальный наряд, красивое лицо и красивая попка, жаль, что я не был там, вот, а ты красивая», «Ты горишь, любовь «не собираюсь баловаться, внешность может быть такой правдой и нет».

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Сама она не стесняется показать всю себя на камеру, поэтому в ее профиле присутствуют и далеко не скромные кадры. На данный момент Лекси живет и работает в Америке. Также стоит отметить, о личной жизни Кай мало что известно, фанаты гадают, состоит ли Кай в отношениях, но по Инстаграму видно, что она – любительница яркого отдыха, вечеринок и стильных фотосессий. Часто девушка светится в окружении таких же ярких подруг-коллег, за что ее уже не раз называли "новой Кардашьян". Благодаря своей любви к танцам, вечеринкам и модным брендам девушка привлекает все больше внимания.

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