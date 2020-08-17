Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) проведе бій проти Джермалла Чарло (30-0, 22 КО) в першому карді боксерського вечора від Showtime

Бій з Чарло стане для Сергія третьою спробою завоювати чемпіонське звання.

Минулої осені Дерев'янченко одноголосним рішенням суддів поступився Геннадію Головкіну в поєдинку за вакантні пояси IBF і IBO в середній вазі.

Нагадаємо, що Сергій Дерев'янченко зустрінеться на рингу з американцем Жермаллом Чарло 26 вересня в штаті Коннектикут, США.

Раніше ми писали, що Жермалл Чарло заявив, що перемога над Дерев'янченко нокаутом в поєдинку 26 вересня додасть йому величезний авторитет.

Перемога над Дерев'янченком стане найкращою перемогою Чарло в середній вазі з тих пір, як він перейшов в 72 кг три роки тому.

"Я маю на увазі, що побиття Дерев'янченка дасть їм зрозуміти, що я готовий до великих боїв, боїв, про які всі мене запитують. Ви розумієте, це Канело, GGG.

Цей хлопець був у рингу з жорсткою конкуренцією, але він обидва рази програв. Отже, знаєте, це все одно залишить, як Ви знаєте, багато питань, щоб вболівальники сумнівалися в мені. Але, ви знаєте, це частина боксу. Я вважаю, що це серйозний бій для мене і в очах деяких людей. Але я готовий до нього", - сказав Чарло.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко і Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Джошуа, Ф'юрі і Вайлдера замінять українські боксери: що відомо про спортсменів.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив до трійки найкращих боксерів десятиліття.