Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проведет бой против Джермалла Чарло (30-0, 22 КО) в первом карде боксерского вечера от Showtime

Бой с Чарло станет для Сергея третьей попыткой завоевать чемпионское звание.

Прошлой осенью Деревянченко единогласным решением судей уступил Геннадию Головкину в поединке за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе.

Напомним, что Сергей Деревянченко встретится на ринге с американцем Жермаллом Чарло 26 сентября в штате Коннектикут, США.

Ранее мы писали, что Жермалл Чарло заявил, что победа над Деревянченко нокаутом в поединке 26 сентября придаст ему огромный авторитет.

Победа над Деревянченко станет лучшей победой Чарло в среднем весе с тех пор, как он перешел в 72 кг три года назад.

«Я имею в виду, что избиение Деревянченко даст им понять, что я готов к большим боям, боям, о которых все меня спрашивают. Вы понимаете, это Канело, GGG.

Этот парень был в ринге с жесткой конкуренцией, но он оба раза проиграл. Итак, знаете, это все равно оставит, как вы знаете, много вопросов, чтобы болельщики сомневались во мне. Но, вы знаете, это часть бокса. Я полагаю, что это серьезный бой для меня и в глазах некоторых людей. Но я готов к нему», — сказал Чарло.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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