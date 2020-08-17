Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про матч

На фото красуня стояла в білій короткій сукні з жовтим ременем на талії. Олександра позувала на виході на сектор стадіону НСК "Олімпійський". Лобода без збентеження демонструвала свою вишукану фігуру і посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні українські вболівальники об'єднуватимуться біля екранів, щоб побачити гру гірників у півфіналі Ліги Європи. Я буду дивитися матч, затамувавши подих, адже бачити українську команду серед найсильніших у Європі - гордість. І хочеться більшого", - написала Олександра Лобода.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна зачіска", "красуня яка", "Бомбита", "Тримайте щелепи".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе в гарячому образі і розповіла про авто.

На фото красуня позувала в косусі і плаття в горошок, а образ доповнила білими кросівками. Лобода залишила волосся розпущеним, спокусливо вигинаючись на позашляховику. Як можна помітити, телеведуча була десь на природі.

Нагадавши, дружина легенди "Динамо" Гусєва в міні не змогла приховати найцікавіше

А ще Politeka писала, що томна ведуча "Профутболу" показала в корсеті, як виглядає рай

Також Politeka повідомляла, що гаряча ведуча "Профутбол" в міні помірялася формами з блискучою красунею



