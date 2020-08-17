Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбол", показала себя и рассказала про матч

На фото красотка стояла в белом коротком платье с желтым ремнем на талии. Александра позировала на выходе на сектор стадиона НСК "Олимпийский". Лобода без смущения демонстрировала свою изысканную фигуру и улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня украинские болельщики объединяться возле экранов, чтобы увидеть игру горняков в полуфинале Лиги Европы. Я буду смотреть матч, затаив дыхания, ведь видеть украинскую команду среди самых сильных в Европе - гордость. И хочется большего", - написала Александра Лобода.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная прическа", "Красавица какая", "Бомбита", "Держите челюсти".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала себя в горячем образе и рассказала про авто.

На фото красотка позировала в косухе и платье в горошек, а образ дополнила белыми кроссовками. Лобода оставила волосы распущенными, соблазнительно выгинаясь на внедорожнике. Как можно заметить, телеведущая была где-то на природе.

Напомним, жена легенды "Динамо" Гусева в мини не смогла скрыть самое интересное

А еще Politeka писала, что томная ведущая "ПроФутбола" показала в корсете, как выглядит рай

Также Politeka сообщала, что горячая ведущая "Профутбол" в мини померилась формами с блестящей красоткой



