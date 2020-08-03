Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя и рассказала об эфире

Красотка в этот раз была в платье в горошек с белой корсетной частью. В наряде оказалось огромное декольте, которое сделало образ довольно соблазнительным. Александра оставила волосы распущенными, а сама улыбалась на камеру. На фоне можно увидеть стенд с эмблемами украинских клубов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Шок. Возвращаюсь домой после эфира, а улицы города заполнены машинами. P.S. Сегодня был короткий эфир профутбола. Так рано мы еще не заканчивали. И спасибо за выбор платья", - написала Ирина.

Фанаты написали почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"А на каком канале вас смотреть сейчас", "Красотка", "Где вы эфир снимали", "Спасибо за футболку Колоса)) жаль фамилию неправильно произнесли))", "Неземная красота", "У тебя грудь маленькая", "Королевочка".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбол", показала себя и рассказала о машине.

На фото красотка позировала в черном платье выше колена, а в руках держала стильные очки. Александра улыбалась на камеру, но отвернулась от объектива.

Сообщалось, что Андрей Шевченко рассказал, от чего будет зависеть успех нашей команды на чемпионате Европы 2020 года.

"Игра сильно зависит от исполнителей. У нас нет возможности потерять основных игроков, нет равноценной замены. При потере наших основных игроков, сразу теряем в качестве. Эту проблему нельзя решить. Надежда на то, что все будут в хорошем состоянии", – заявил Шевченко в эфире программы "Профутбол".

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