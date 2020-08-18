Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і похвалилася досягненням
На фото красуня гуляє по Львову в легкому рожевому платті з візерунками і на кнопках. Романчук вирішила показати свої ніжки, які вона привела в порядок. Для цього Бех довелося розстебнути кнопки, світячи найпотаємнішим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я дуже люблю, коли комфортно і красиво. Тут все разом", - підписала фото красуня.
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"Я розумію, що сюди потрібно приїжджати хоча б на пару днів", - підписала Марина другий знімок.
Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Ох і ах, це захват!"
Ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала пікантні кадри зі своїм чоловіком-плавцем Михайлом Романчуком.
На ньому спортсменка притулилася до свого чоловіка на біговій доріжці. Пара застигла в пристрасному поцілунку.
Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук підкорила красою тіла в купальнику.
На фото Бех-Романчук в помаранчевому бікіні пливе на SUP-борді з веслом в руці.
Нагадавши, Бех-Романчук здивувала пружними формами в незвичайному купальнику
А ще Politeka писала, що легкоатлетка Бех-Романчук посвітила рум'яними "булочками" в екстремально коротких шортах
Також Politeka повідомляла, що розкішна Бех-Романчук підкреслила всі свої принади крихітним бікіні