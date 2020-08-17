Батько і тренер Теофімо Лопеса впевнений, що в найближчому поєдинку з Василем Ломаченком його син зупинить суперника в першій половині бою

"Я всім кажу, що цей хлопець не протримається з моїм сином більше п'яти раундів. В середині бою мій син його винесе.

Багато людей вважають мого сина важким на ногах. Не знаю, з чого вони це взяли. Я ніколи не бачив теофімо шокованим. Я ніколи не бачив, щоб він програв хоча б один раунд з моменту переходу в профі. Цього не станеться. Цього жодного разу не було за 170 боїв в любителях, і не буде найближчим часом.

Ломаченко неважливо виглядав у трьох своїх останніх боях. Повірте мені, він вийде на ринг невпевненим у собі. Коли Ломаченко зрозуміє, що відбувається, він вже буде дивитися в підлогу", - сказав Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю ютуб-каналу PepTalkUK.

Раніше ми писали, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) продовжують готуватися до поєдинків

Спортсмени не тільки тренуються в залі, але і грають в теніс.

В Інстаграмі з'явилося відео гри спортсменів.

"Суворі хлопці", "ну Тримайся Лопес", " дякую, ви круті... і це тільки початок", "клас", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Крім того, відомі українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко провели спільне тренування в Одесі.

Спортсмени вранці прокотилися на каяках.

Усик виклав опублікував фото в соцмережі Instagram.

"Ранкове тренування", - підписав боксер фото.

Нагадаємо, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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