Отец и тренер Теофимо Лопеса уверен, что в ближайшем поединке с Василием Ломаченко его сын остановит соперника в первой половине боя

"Я всем говорю, что этот парень не продержится с моим сыном больше пяти раундов. В середине боя мой сын его вынесет.

Многие люди считают моего сына тяжелым на ногах. Не знаю, с чего они это взяли. Я никогда не видел Теофимо потрясенным. Я никогда не видел, чтобы он проиграл хотя бы один раунд с момента перехода в профи. Этого не произойдет. Этого ни разу не было за 170 боев в любителях, и не будет в ближайшее время.

Ломаченко неважно выглядел в трех своих последних боях. Поверьте мне, он выйдет на ринг неуверенным в себе. Когда Ломаченко поймет, что происходит, он уже будет смотреть в пол", - сказал Теофимо Лопес-старший в интервью ютуб-каналу PepTalkUK.

Ранее мы писали, что Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжают готовиться к поединкам

Спортсмены не только тренируются в зале, но и играют в теннис.

В Инстаграме появилось видео игры спортсменов.

"Суровые парни", " Ну держись Лопес", "благодарю, вы крутые... и это только начало", "Класс", - пишут пользователи сети в комментариях.

Кроме того, известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Одессе.

Спортсмены утром прокатились на каяках.

Усик выложил опубликовал фото в соцсети Instagram.

"Утреняя тренировка", - подписал боксер фото.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".