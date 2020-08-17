Російський боксер Олександр Повєткін зі своєю командою відправився до Великобританії, де проведе бій з Ділліаном Уайтом

Відправився Олександр зі своєю командою в костюмах, які носили герої фільму Джентльмени Гая Річі.

Фото з аеропорту з'явилося в мережі.

Нещодавно на вечорі боксу Олександр Усик з'явився в схожому образі.

До слова, менеджер Дерека Чісори Девід Хей розповів, що думає про Олександра Усика

Колишній боксер поділився думкою щодо успіхів українця в суперважкій вазі.

"Усик буде страждати, коли йому доведеться змагатися в ударній потужності. Навіть у крузервейті він не був фахівцем з нокаутів з одного удару. Усик-майстерний боєць, у нього є таймінг, ритм, вміння працювати з кутами.

Але коли справа доходить до грубої сили, ти повинен стримувати цих гігантів. Одних навичок недостатньо, щоб побити більших бійців, адже вони просто переступлять через тебе.

Усику не вистачить ударної потужності, щоб відігнати від себе Чісору, не кажучи вже про Вайлдера, Ф'юрі і Джошуа. Він не зможе стримати цих монстрів", - резюмував Усик.

Нагадаємо, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

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