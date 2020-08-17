Российский боксер Александр Поветкин со своей командой отправился в Великобританию, где проведет бой с Диллианом Уайтом

Отправился Александр со своей командой в костюмах, которые носили герои фильма Джентльмены Гая Ричи.

Фото из аэропорта появилось в сети.

Недавно на вечере бокса Александр Усик появился в схожем образе.

К слову, менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал, что думает о Александре Усике

Бывший боксер поделился мнением относительно успехов украинца в супертяжелом весе.

«Усик будет страдать, когда ему придется соревноваться в ударной мощи. Даже в крузервейте он не был специалистом по нокаутам с одного удара. Усик – мастеровитый боец, у него есть тайминг, ритм, умение работать с углами.

Но когда дело доходит до грубой силы, ты должен сдерживать этих гигантов. Одних навыков недостаточно, чтобы побить более крупных бойцов, ведь они просто перешагнут через тебя.

Усику не хватит ударной мощи, чтобы отогнать от себя Чисору, не говоря уже об Уайлдере, Фьюри и Джошуа. Он не сможет сдержать этих монстров», - резюмировал Усик.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".