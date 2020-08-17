Відома фітнес-модель Юлія Мішура роздяглася і показала свою красу на радість шанувальникам.
Вона опублікувала спекотне фото в мікроблозі соціальної мережі "Instagram", пише Politeka.net.
Юлія часто показує результати своїх тренувань і не соромиться демонструвати м'язисте тіло. На цей раз вона здивувала чуттєвим кадром топлес на тлі кімнатних рослин і показала, що їй дійсно є, чим пишатися.
Модель сфотографувалася оголеною по пояс, проте прикрилася рукою і волоссям, які хвилястим водоспадом заструменилися по її обличчю і бюсту - можна помітити лише частину грудей. Дівчина повернулася боком і млосним поглядом подивилася крізь власні локони, відкривши пухкі губи. Здавалося б, вона не показала ніяких інтимних деталей, проте вид все одно вийшов дуже пікантним.
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Раніше Юлія Мішура показала м'язисте тіло з зовсім іншого ракурсу. Вона сфотографувалася під час тренування в сірих лосинах і чорному топі, повернувшись спиною до камери і піднявши руки догори. У такому положенні стали добре видно її біцепці, пружні м'язи спини і сідниці. Волосся фітнес-модель зібрала в дві акуратні кіски, які доповнили її спортивний образ.
Нагадаємо, що Юлія мішура показала ідеальні форми без білизни:"тренування того варті".
Як повідомляла Politeka, Юлія мішура зігнулася перед камерою в одних трусиках: божественний ракурс.
Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура в одних трусиках влаштувала пікантну фотосесію з чоловіком.