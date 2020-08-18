Екс-супертяж Володимир Кличко насолоджується вільним часом, який він вирішив провести в українській глибинці

Так, Кличко опублікував в Instagram фото, на якому можна побачити, як він спілкується зі старенькою. Також він підписав фото:

"Так здорово, бути на зв'язку і розмовляти з людьми з різних місць і будь-якого віку... Тут, у сільській глибинці України, я зустрів цю чудову 95-річну жінку. Я відчув небувале натхнення, коли почув її історії, а також був просто радий дізнатися її погляди і випробування, які зустрічалися на її життєвому шляху", - написав Володимир.

"Волосся менше ніж на бабці. Натурал. Ухаха", " Вова кращий чемпіон в історії хеві.Чилить!", "Взуття теж непогана. Хм... Може, ряженная? Або це Бенте?", "А в сараї в бідонах самогон, яким бабка приторговує", " Вова ноги поголив чи що?",- пишуть в коментарях.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився у гучний скандал в українському боксі.