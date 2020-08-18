Экс-супертяж Владимир Кличко наслаждается свободным временем, которое он решил провести в украинской глубинке

Так, Кличко опубликовал в Instagram фото, на котором можно увидеть, как он общается со старушкой. Также он подписал фото:

"Так здорово, быть на связи и разговаривать с людьми из разных мест и любого возраста... Здесь, в сельской глубинке Украины, я повстречал эту замечательную 95-летнюю женщину. Я испытал небывалое вдохновение, когда услышал ее истории, а также был просто рад узнать ее взгляды и испытания, которые встречались на ее жизненном пути", - написал Владимир.

"Волос меньше чем на бабке. Натурал. Ухаха", "Вова лучший чемпион в истории хэви.Чилить!", "Обувь тоже неплохая. Хм... Может, ряженная? Или это Бенте?", "А в сарае в бидонах самогон, которым бабка приторговывает", "Вова ноги побрил что ли?", - пишут в комментариях.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.