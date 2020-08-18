Тренер і батько Теофімо Лопеса розповів, як накричав на Василя Ломаченка в готелі

Про це повідомляє Tru School Sports в YouTube.

За словами Лопеса-старшого, Ломаченко після цього випадку почав їх з сином недолюблювати:

"Думаю, це сталося після того, як я накричав на нього в готелі. Я підійшов до нього і сказав в очі: "ми отримаємо тебе, братик. Кожен раз, коли ми опинимося в одному карді, мій син буде красти твоє шоу. А потім Теофімо знесе твою голову в своєму 16-му бою", - сказав тренер Лопеса.

До слова, тренер американця Ронні Шилдс зробив заяву щодо поєдинку Дерев'янченко-Чарло.

Про це повідомив тренер американця Ронні Шилдс.

"Наше завдання-битися з тим, кого поставлять навпроти. зараз у нас є опонент під першим номером у рейтингу WBC. І це Сергій Дерев'янченко. Ми придивляємося до нього. І я б сказав, що зараз саме він – фаворит на бій з Жермаллом.

Ви ж знаєте, нам потрібні кращі з кращих. Жермалл мені кожен день говорить про те, що хоче битися з топами дивізіону", - заявив Шилдс.

Нагадавши, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

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