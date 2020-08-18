Тренер и отец Теофимо Лопеса рассказал, как накричал на Василия Ломаченко в гостинице

Об этом сообщает Tru School Sports в YouTube.

По словам Лопеса-старшего, Ломаченко после этого случая начал их с сыном недолюбливать:

"Думаю, это произошло после того, как я накричал на него в отеле. Я подошел к нему и сказал в глаза:" Мы получим тебя, братец. Каждый раз, когда мы окажемся в одном карде, мой сын будет воровать твое шоу. А потом Теофимо снесет твою голову в своем 16-м бою ", - сказал тренер Лопеса.

К слову, тренер американца Ронни Шилдс сделал заявление относительно поединка Деревянченко-Чарло.

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

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