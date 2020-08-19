Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе, порадувавши фанатів зухвалими кадрами

На кадрах Лексі позувала в синьому комбінезоні з великим декольте. Красуня пройшлася перед камерою, а після цього сіла за кермо спорткара BMW. Зірка проїхалася за кермом, після чого ще раз продемонструвала свої апетитні форми в обтягуючій тканині. Кадри вийшли дуже цікавими, динамічними і захоплюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Це круто", "принцеса з поганими сідницями виглядає чудово", "Я не вмію водити", "Ой, люблю це, дитинко", "класна машина, гарячий водій", "так, дитинко", "о, дівчинка, ти гориш", "ти красива, ти водиш любов, мені подобається твоя дуже хороша машина", "чудово красиво", "Класне відео, нехай благословить тебе Бог", "завжди виглядаєш приголомшливо", "Perfect", "гаряча машина, але більш гаряча жінка".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала підтягнуте тіло в одній білизні.

Кожен день Лексі багато часу приділяє собі, догляду за тілом, харчування і тренувань. Останні вона показує на відео в соціальній мережі Instagram, розповідаючи про кращі вправи для фігури.

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