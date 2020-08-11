Известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась жарким образом, восхитив фанатов

На фото красотка показала себя в купальнике на веревочках черного цвета. Лекси была на кадре мокрой и держалась за спойлер спортивного автомобиля. Звезда стала боком, показывая свои восхитительные изгибы и подтянутую пятую точку. Снимок благодаря этому вышел очень горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Жми", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Просто великолепно", "Ох, как красиво", "У тебя удивительная фигура", "Горячая модель в движении", "Так поистине потрясающе", "Детка, ты выглядишь просто потрясающе, вау", "Феноменальная".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Лекси Кай впечатлила размерами своих форм в крошечном мини-платье.

В этот раз молодая спортсменка восхитила образом в коротеньком платье нежно-пудрового оттенка и с невероятным декольте.

Сообщалось, что известная фитнес-модель Лекси Кай показала смелый образ у стены, рассказав про себя.

На фото Лекси позирует в розовом боди с огромным декольте, которое еле вместило пышные формы красотки.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай в микро-бикини приняла жаркую позу в авто

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай похвасталась достоинствами фигуры в "невидимом" платье



