Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя, порадовав фанатов дерзкими кадрами

На кадрах Лекси позировала в синем комбинезоне с большим декольте. Красотка прошлась перед камерой, а после этого села за руль спорткара BMW. Звезда проехалась за рулем, после чего еще раз продемонстрировала свои аппетитные формы в обтягивающей ткани. Кадры вышли очень интересными, динамичными и увлекательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Это круто", "Принцесса с плохими ягодицами выглядит великолепно", "Я не умею водить", "Ой, люблю это, детка", "Классная машина, горячий водитель", "Да, детка", "О, девочка, ты горишь", "Ты красивая, ты водишь любовь, мне нравится твоя очень хорошая машина", "Чудесно красиво", "Классное видео, да благословит тебя Бог", "Всегда выглядишь потрясающе", "Perfect", "Горячая машина, но более горячая женщина".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала подтянутое тело в одном белье.

Каждый день Лекси много времени уделяет себе, уходу за телом, питанию и тренировкам. Последние она показывает на видео в социальной сети Инстаграм, рассказывая о лучших упражнениях для фигуры.

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