Американський боксер Теофімо Лопес потренувався на грушах під наглядом свого батька
Потім підійшов до камери і звернувся до українця Василя Ломаченка, відео опублікувало ESPN Ringside в Твіттері.
"Лома, я йду, щоб дістати тебе. Будь готовий", - сказав Лопес.
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Раніше ми писали, що тренер і батько Теофімо Лопеса розповів, як накричав на Василя Ломаченка в готелі.
Про це повідомляє Tru School Sports в YouTube.
За словами Лопеса-старшого, Ломаченко після цього випадку почав їх з сином недолюблювати:
"Думаю, це сталося після того, як я накричав на нього в готелі. Я підійшов до нього і сказав в очі: "ми отримаємо тебе, братик. Кожен раз, коли ми опинимося в одному Карді, мій син буде красти твоє шоу. А потім теофімо знесе твою голову в своєму 16-му бою", - сказав тренер Лопеса.
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