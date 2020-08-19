Американський боксер Теофімо Лопес потренувався на грушах під наглядом свого батька

Потім підійшов до камери і звернувся до українця Василя Ломаченка, відео опублікувало ESPN Ringside в Твіттері.

"Лома, я йду, щоб дістати тебе. Будь готовий", - сказав Лопес.

"Loma, I'm coming to get you. Be ready."@TeofimoLopez had a message for Lomachenko during training 👀 (via @StevESPNKim) pic.twitter.com/45fy4wbdPl — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 18, 2020

Раніше ми писали, що тренер і батько Теофімо Лопеса розповів, як накричав на Василя Ломаченка в готелі.

Про це повідомляє Tru School Sports в YouTube.

За словами Лопеса-старшого, Ломаченко після цього випадку почав їх з сином недолюблювати:

"Думаю, це сталося після того, як я накричав на нього в готелі. Я підійшов до нього і сказав в очі: "ми отримаємо тебе, братик. Кожен раз, коли ми опинимося в одному Карді, мій син буде красти твоє шоу. А потім теофімо знесе твою голову в своєму 16-му бою", - сказав тренер Лопеса.

Нагадаємо, бій Усик-Чісора: менеджер британця назвав дату поєдинку.

Як повідомляла Politeka, Усик відкриває Великий бокс в Україні: став відомий файткард вечора.

Також Politeka писала, що Гвоздик висловився про поєдинок Усик-Чісора: "Саша володіє відмінною технікою, але...".