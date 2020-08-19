Американский боксер Теофимо Лопес потренировался на пневмавтический груше под присмотром своего отца

Затем подошел к камере и обратился к украинцу Василию Ломаченко, видео опубликовало ESPN Ringside в Твиттере.

"Лома, я иду, чтобы достать тебя. Будь готов", - сказал Лопес.

"Loma, I'm coming to get you. Be ready."@TeofimoLopez had a message for Lomachenko during training 👀 (via @StevESPNKim) pic.twitter.com/45fy4wbdPl — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 18, 2020

Ранее мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса рассказал, как накричал на Василия Ломаченко в гостинице.

Об этом сообщает Tru School Sports в YouTube.

По словам Лопеса-старшего, Ломаченко после этого случая начал их с сыном недолюбливать:

"Думаю, это произошло после того, как я накричал на него в отеле. Я подошел к нему и сказал в глаза:" Мы получим тебя, братец. Каждый раз, когда мы окажемся в одном карде, мой сын будет воровать твое шоу. А потом Теофимо снесет твою голову в своем 16-м бою ", - сказал тренер Лопеса.

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